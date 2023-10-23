Меня не оскорбляют кресты - меня оскорбляет их отсутствие

Хорошая новость - в бой вступил (к счастью, на нашей стороне!) очень крупный калибр: в своём последнем выпуске "Бесогона", который вышел в минувшие выходные, уважаемый Никита Сергеевич Михалков поведал в том числе и о том, что началась какая странная тенденция: отовсюду почему-то начали убирать кресты.