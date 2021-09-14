Мировое обозрение

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Обзор VR-шлема HTC VIVE Pro 2: лидер, хотя не идеал

Релиз нового шлема виртуальной реальности от одного из основных производителей железа в этой области — всегда яркое событие, поскольку по характеристикам представленное устройства часто выглядит крайне выигрышно по сравнению со старыми продуктами.

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