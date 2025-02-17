В Екатеринбурге произошла драка между охранниками и посетителями ТРЦ

В ТРЦ "Гринвич" в Екатеринбурге охранники избили пьяных посетителей, сообщает Ura.ru. Сначала между охранниками и посетителями магазина "Гипербола" произошла словесная перепалка, которая быстро переросла в потасовку.
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