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Царьград

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Apple назначила Тернуса CEO с $3 млн зарплатой и $55 млн бонусом

Apple назначила Тернуса CEO с $3 млн зарплатой и $55 млн бонусом

1 сентября Джон Тернус стал CEO Apple, получая $3 млн в год и $55 млн акций начиная с 2027 года. Тим Кук занял пост председателя совета директоров с зарплатой $2 млн и $45 млн акций.

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