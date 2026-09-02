Apple назначила Тернуса CEO с $3 млн зарплатой и $55 млн бонусом

1 сентября Джон Тернус стал CEO Apple, получая $3 млн в год и $55 млн акций начиная с 2027 года. Тим Кук занял пост председателя совета директоров с зарплатой $2 млн и $45 млн акций.
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