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Россияне стали тратить меньше денег на украшения

Россияне стали тратить меньше денег на украшения

За первое полугодие 2022-го россияне стали тратить меньше денег на ювелирные украшения. Эксперты подсчитали, что за шесть месяцев текущего года оборот ювелирного рынка России достиг 140 млрд рублей, что на 1,3 процента ниже того же периода 2021-го.

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