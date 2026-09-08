Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем языков народов России. «Символично, что этот новый праздник, приуроченный ко Дню рождения Расула Гамзатова — великого сына Дагестана и нашего многонационального Отечества — впервые отмечается в Год единства народов России», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.