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Газета «Культура»

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Путин поздравил граждан с Днем языков народов России

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем языков народов России. «Символично, что этот новый праздник, приуроченный ко Дню рождения Расула Гамзатова — великого сына Дагестана и нашего многонационального Отечества — впервые отмечается в Год единства народов России», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

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