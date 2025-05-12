В МИД прокомментировали закрытие генконсульства России в Кракове

Польша продолжает сознательно обрушать отношения с Россией. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Польши закрыть генконсульство России в Кракове, передает РИА Новости.
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