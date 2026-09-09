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Экс-глава кадров Минобороны Кузнецов получил 12 лет колонии за взятку в особо крупном размере

Экс-глава кадров Минобороны Кузнецов получил 12 лет колонии за взятку в особо крупном размере

В Москве 235-й гарнизонный военный суд вынес приговор по резонансному делу бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова.

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