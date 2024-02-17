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Образовательный туризм.

Образовательный туризм.

В Республике Беларусь с 19 января по 22 февраля 2024 года проводится месяц образовательного туризмаЧто же такое образовательный туризм?- По сути это туристическое путешествие в образовательных целях, призванных обучать, развивать и воспитывать человека, а также деятельность по организации и сопровождению такого путешествия, - рассказывает директор  .

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