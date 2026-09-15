В Петербурге стартует IX сезон «Ленфильм-клуба»

16 сентября в 19:00 - состоится показ документального фильма-экспедиции "Дорога жизни. Погружение" (16+) из цикла "СПБ.
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