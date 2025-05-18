Политика как он...
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Политика как она есть

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Синоптик Тишковец: К концу недели в Центральную Россию вернется тепло

Синоптик Тишковец: К концу недели в Центральную Россию вернется тепло

В начале следующей недели в Центральную Россию придут дожди и похолодание, однако уже к пятнице ожидается теплая погода, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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