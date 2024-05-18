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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кенийский бегун Роджерс Квемои дисквалифицирован на 6 лет за кровяной допинг

Кенийский бегун Роджерс Квемои дисквалифицирован на 6 лет за использование кровяного допинга. Об этом сообщил независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

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