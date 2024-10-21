Самые элегантные Первые леди мира: какие приемы стоит взять на вооружение

Первых леди всегда окружают камеры, а каждый их выход становится уроком элегантности и стиля. За десятилетия в истории моды многие из них оставили яркий след, повлияв не только на тренды своего времени, но и на будущие поколения.
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