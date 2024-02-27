Украинский демограф заявил о сокращении населения страны на семь миллионов

Количество жителей Украины с 2022 года уменьшилось на 7 млн человек. Об этом Deutsche Welle (внесено в реестр СМИ-иноагентов) заявил заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни Александр Гладун.
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