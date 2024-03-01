Мать ребенка решила подтвердить отцовство - в Гомеле провели генетическую экспертизу по парафиновым блокам

Мать ребенка решила подтвердить отцовство скоропостижно скончавшегося мужчины. В Гомеле судебные медицинские эксперты провели генетическую экспертизу по парафиновым блокам, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Руслан Габрилев.
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