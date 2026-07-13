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Пронедра

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Китайский стартап запустил первую линию двумерных полупроводников

Китайский стартап запустил первую линию двумерных полупроводников

Конец кремниевой эпохи не за горами? Кремний правит электроникой уже 70 лет, но подходит к своим физическим пределам: при толщине транзисторов менее 2–3 нм квантовые эффекты делают кремниевые транзисторы ненадёжными.

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