Китайский стартап запустил первую линию двумерных полупроводников

Конец кремниевой эпохи не за горами? Кремний правит электроникой уже 70 лет, но подходит к своим физическим пределам: при толщине транзисторов менее 2–3 нм квантовые эффекты делают кремниевые транзисторы ненадёжными.
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