Доллар за 55 рублей? Прогнозы экспертов по курсам валют удивляют

Несмотря на ослабление рубля, многие экономисты настроены оптимистичноДо конца года курс рубля по отношению к доллару останется стабильным, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.
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