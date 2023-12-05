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Царьград

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Доллар за 55 рублей? Прогнозы экспертов по курсам валют удивляют

Доллар за 55 рублей? Прогнозы экспертов по курсам валют удивляют

Несмотря на ослабление рубля, многие экономисты настроены оптимистичноДо конца года курс рубля по отношению к доллару останется стабильным, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

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