Японцы считают, что временная приостановка СВО не выгодна Москве

Под таким заголовком крупное информационное агентство Японии Jiji Press («Дзи-дзи цусин») публикует статью, посвященную предложению американского президента Дональда Трампа сторонам конфликта одновременно объявить о полном 30-дневном прекращении огня.
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