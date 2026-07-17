Мусор помог найти убийцу спустя 45 лет после преступления

Полиция задержала убийцу, вычислив его по ДНК на выброшенных бутылках из‑под соуса и газировки.В США полицейским удалось раскрыть жестокое убийство, совершенное 45 лет назад, благодаря современным технологиям и обычному бытовому мусору.
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