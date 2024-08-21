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Игрок сборной Украины: «Мудрик может выиграть «Золотой мяч»

Игрок сборной Украины: «Мудрик может выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков, которого связывают с возможным переходом в лондонский «Арсенал», считает, что его соотечественнику, вингеру «Челси» Михаилу Мудрику по силам стать обладателем «Золотого мяча».

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