Организаторов концерта "Диско-Феерия" в Новосибирске могут оштрафовать за маты со сцены

Некоторые зрители остались недовольны заявленным в Новосибирске концертом звёзд 90-х годов.В Новосибирске на площадке "Экспоцентра" прошёл широко разрекламированный концерт звёзд 90-х "Диско-Феерия" – зрители остались недовольны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии