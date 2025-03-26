Глава Минтранса Старовойт ответит на вопросы сенаторов

В рамках «правительственного часа» в Совете Федерации 27 марта министр транспорта РФ Роман Старовойт расскажет о роли транспортного комплекса в достижении национальных целей развития России, сообщает пресс-служба палаты регионов.
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