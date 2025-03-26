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Парламентская газета

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Глава Минтранса Старовойт ответит на вопросы сенаторов

Глава Минтранса Старовойт ответит на вопросы сенаторов

В рамках «правительственного часа» в Совете Федерации 27 марта  министр транспорта РФ Роман Старовойт расскажет о роли транспортного комплекса в достижении национальных целей развития России, сообщает пресс-служба палаты регионов.

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