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ЛНР подверглась массированной атаке БПЛА: погибли четыре мирных жителя

ЛНР подверглась массированной атаке БПЛА: погибли четыре мирных жителя

ЛНР снова подверглась массированной атаке украинских беспилотников. По данным главы региона Леонида Пасечника, в результате удара погибли четыре человека, ещё трое получили ранения .

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