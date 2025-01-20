Россия и ОАЭ согласовали проект соглашения о двойном налогообложении

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) завершили переговорный процесс и подготовили проект нового соглашения, нацеленного на устранение двойного налогообложения и предотвращение уклонения от уплаты налогов.
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