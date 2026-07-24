В Севастополе пьяный водитель устроил дебош и напал на инспектора

40‑летний мужчина устроил агрессивное представление прямо во время проверки сотрудниками ГАИ. Когда инспекторы предложили ему пройти тест на алкоголь, водитель пошел на уловки — имитировал выдох, намеренно направляя воздух мимо алкотестера.
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