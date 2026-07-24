Примечания
ГЛАВНАЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСЕВАСТОПОЛЬ-КРЫМ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Примечания

136 757 подписчиков

В Севастополе пьяный водитель устроил дебош и напал на инспектора

В Севастополе пьяный водитель устроил дебош и напал на инспектора

40‑летний мужчина устроил агрессивное представление прямо во время проверки сотрудниками ГАИ. Когда инспекторы предложили ему пройти тест на алкоголь, водитель пошел на уловки — имитировал выдох, намеренно направляя воздух мимо алкотестера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии