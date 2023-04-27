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Тен Хаг об игре с «Тоттенхэмом»: «У «МЮ» были шансы на 3:1, но после этой недели 2:2 – хорошая ничья. Мы не были хороши все 90 минут»

Тен Хаг об игре с «Тоттенхэмом»: «У «МЮ» были шансы на 3:1, но после этой недели 2:2 – хорошая ничья. Мы не были хороши все 90 минут»

«Конечно, когда ведешь 2:0, немного разочарован ничьей. Это очевидно. У нас были шансы на 3:1, но после этой недели 2:2 – хорошая ничья.

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