«Джеймс Уэбб» впервые снял крупнейший известный диск обломков вокруг красного карлика

Крупнейший известный диск обломков вокруг красного карлика, запечатленный камерой космического телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA Наблюдения проводились с использованием камеры NIRCam (ближний инфракрасный диапазон) космической обсерватории «Джеймс Уэбб».
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