Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 145 подписчиков

«Джеймс Уэбб» впервые снял крупнейший известный диск обломков вокруг красного карлика

«Джеймс Уэбб» впервые снял крупнейший известный диск обломков вокруг красного карлика

Крупнейший известный диск обломков вокруг красного карлика, запечатленный камерой космического телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA Наблюдения проводились с использованием камеры NIRCam (ближний инфракрасный диапазон) космической обсерватории «Джеймс Уэбб».

Вернуться к статье