How to Spot Buying Pressure Inside a Falling Channel Crude Oil Futures NYMEX:CL1! traddictiv A falling market does not necessarily mean that sellers are becoming stronger.
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