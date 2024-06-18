С этой прической вас могут не пустить в рестораны и школы Техаса

Запрета на стрижку "под горшок" коснулся некоторых ресторанов и школ в Техасе. Многие местные жители не хотят ее видеть, но не из-за эстетических предпочтений, а негативных ассоциаций, которые она вызывает.
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