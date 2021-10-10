Российские военнослужащие в Таджикистане навестили постояльцев дома-интерната Батош

В ходе визита военнослужащие 201 российской военной базы вручили пожилым людям сладкие подарки, подготовленные членами семей военнослужащих, и открытки от учеников российской школы №6 МО РФ.
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