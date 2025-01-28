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Первый ЦОД Stargate получит собственные газовые турбины, солнечную электростан...

Первый ЦОД Stargate получит собственные газовые турбины, солнечную электростан...

Первый ЦОД Stargate получит собственные газовые турбины, солнечную электростанцию и энергохранилищеДля бесперебойного снабжения электроэнергией американского суперпроекта Stargate, помимо подключения к энергосети, будут использоваться солнечная энергия, природный газ, аккумуляторные энергохранилища и дизель-генераторы, сообщает Datacenter Dynamics.

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