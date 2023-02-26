Этот таинственный мир

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Темная энергия может привести ко второму Большому взрыву во Вселенной

Темная энергия может привести ко второму Большому взрыву во Вселенной

Содержание Великий побег Динамические демоны Тонко настроенный механизм Ученые предложили вариант, при котором Вселенная может перестать расширяться, что приведет к “Большому взрыву”, который сбросит и перезагрузит существующее пространство и время.

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