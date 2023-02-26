Темная энергия может привести ко второму Большому взрыву во Вселенной

Содержание Великий побег Динамические демоны Тонко настроенный механизм Ученые предложили вариант, при котором Вселенная может перестать расширяться, что приведет к “Большому взрыву”, который сбросит и перезагрузит существующее пространство и время.
Содержание Великий побег Динамические демоны Тонко настроенный механизм Ученые предложили вариант, при котором Вселенная может перестать расширяться, что приведет к “Большому взрыву”, который сбросит и перезагрузит существующее пространство и время.
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