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Велемудр. Мир тесен.

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Золотая минута суток – время, когда Вселенная исполняет желания

Золотая минута суток – время, когда Вселенная исполняет желания

Все мы мечтаем и хотим, чтобы все задуманное непременно сбывалось. Одни пытаются визуализировать свои желания, представляя, что мечта уже сбылась.

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Комментарии
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Аленка 666
Пробовала - не помогает
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19 час.
Надежда Петракова
Надо очень хотеть и очень верить, тогда всё сбудется-знаю, что говорю🙏💞
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13 час.
А
Алексей
Желание должно быть полезным не только тебе лично, но и Вселенной и Творцу. И духовный уровень индивидуума д.б. достаточно высоким, т.е. холопам лучше не суетиться, пролетят мимо.
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9 час.
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