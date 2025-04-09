Золотая минута суток – время, когда Вселенная исполняет желания

Надо очень хотеть и очень верить, тогда всё сбудется-знаю, что говорю🙏💞

А

Алексей

Желание должно быть полезным не только тебе лично, но и Вселенной и Творцу. И духовный уровень индивидуума д.б. достаточно высоким, т.е. холопам лучше не суетиться, пролетят мимо.