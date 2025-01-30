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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Администрация Лабытнанги окажет адресную помощь жильцам горевшего дома

Администрация Лабытнанги окажет адресную помощь жильцам горевшего дома

Жильцам горевшего в ночь на 30 января двухэтажного дома в Лабытнанги окажут всю необходимую помощь. Восстановлением мест общего пользования в пострадавшей от огня «деревяшке» займется управляющая компания.

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