Администрация Лабытнанги окажет адресную помощь жильцам горевшего дома

Жильцам горевшего в ночь на 30 января двухэтажного дома в Лабытнанги окажут всю необходимую помощь. Восстановлением мест общего пользования в пострадавшей от огня «деревяшке» займется управляющая компания.
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