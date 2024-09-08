В последний день выборов в Петербурге неизвестные прислали письма, где сообщили о минировании школ, где располагаются избирательные участки.
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В последний день выборов в Петербурге неизвестные прислали письма, где сообщили о минировании школ, где располагаются избирательные участки.