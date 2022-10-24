Аргументы и Факты

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Украина надеется получать ежемесячно $4-5 млрд бюджетной помощи

Украина надеется получать ежемесячно $4-5 млрд бюджетной помощи

Украине каждый месяц требуется не менее 4–5 млрд долларов иностранной помощи для бюджета. Соответствующее заявление в интервью германской редакционной группе Funke сделал советник украинского президента по вопросам экономики Александр Роднянский.

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