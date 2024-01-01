Страны СНГ продолжат укреплять противодействие терроризму и экстремизму

Страны, входящие в состав Содружества Независимых Государств (СНГ), продолжат укреплять механизмы совместного противодействия терроризму, экстремизму, транснациональной преступности и легализации преступных доходов.
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