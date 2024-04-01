Находящиеся под следствием мэр Орла и его первый заместитель готовы сотрудничать со следствием

Борьба с коррупцией на Орловщине вступает в новую фазу. Силовики после коллегии Генеральной прокуратуры, состоявшейся на минувшей неделе, готовы во всеоружии, с новыми силами очистить область от ещё имеющихся отдельных недостатков.