Находящиеся под следствием мэр Орла и его первый заместитель готовы сотрудничать со следствием

Борьба с коррупцией на Орловщине вступает в новую фазу. Силовики после коллегии Генеральной прокуратуры, состоявшейся на минувшей неделе, готовы во всеоружии, с новыми силами очистить область от ещё имеющихся отдельных недостатков.
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