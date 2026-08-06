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Регионы России

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Требования к информационным системам не должны снижать привлекательность налогового мониторинга

Требования к информационным системам не должны снижать привлекательность налогового мониторинга

ТПП РФ в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия направила заключение по проекту приказа ФНС России, устанавливающего требования к информационным системам организаций, к которым налоговым органам предоставляется доступ при проведении налогового мониторинга.

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