Требования к информационным системам не должны снижать привлекательность налогового мониторинга

ТПП РФ в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия направила заключение по проекту приказа ФНС России, устанавливающего требования к информационным системам организаций, к которым налоговым органам предоставляется доступ при проведении налогового мониторинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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