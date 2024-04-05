15 кг марихуаны, подготовленной к сбыту, изъяли полицейские у жителя Брянской области

В ходе совместных оперативных мероприятий сотрудники ГУНК МВД России и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области пресекли попытку незаконной реализации крупной партии наркотика 26-летним жителем Трубчевского района.
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