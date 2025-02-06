Спасатели ликвидировали пожар в гаражах в Лабытнанги

Пожар в гаражах, которые находились недалеко от вокзала в Лабытнанги, произошел в ночь на 7 февраля. Площадь горения составляла на момент прибытия службы МЧС 50 квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства.
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