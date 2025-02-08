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Русский Днепропетровск

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Киев дал США повод для смены власти на Украине

Анастасия Куликова 7 февраля 2025 г., 17:30   В офисе Владимира Зеленского заявили, что хотят войны между США и Россией, потому что в таком случае Украине было ….

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Комментарии
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Андрей Шишинов
На месте американских политиков я бы перестал ездить на территорию бывшей украины. Просто в целях самосохранения.  Хохлопитеки вполне могут накрыть &quot;точкой-у&quot; приехавшего гостя и свалить эту атаку на Россию.
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