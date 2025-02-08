Анастасия Куликова 7 февраля 2025 г., 17:30 В офисе Владимира Зеленского заявили, что хотят войны между США и Россией, потому что в таком случае Украине было ….
Киев дал США повод для смены власти на Украине
Комментарии
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Андрей Шишинов
На месте американских политиков я бы перестал ездить на территорию бывшей украины. Просто в целях самосохранения. Хохлопитеки вполне могут накрыть "точкой-у" приехавшего гостя и свалить эту атаку на Россию.
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