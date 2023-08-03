Коллегам понадобился месяц, чтобы признать очевидное, а именно, что выступление ЧВК Вагнер было не мятежом с целью свержения власти, а разборками с Генштабом, и объявить свои предыдущие интенции по поводу "мятежа" Пригожина "мифом": "Судя по новому рассказу о содержании встречи Владимира Путина с командирами «Вагнера», можно снять с повестки пару мифов.
"Разговор был непростой и долгий, говорит нам один из её участников" - версия
Комментарии
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Кошмар
Ха-ха. Очередная интерпретация прошедших событий. Только и всего. Не думаю, что аффтор обладает полной информацией, и тем более, не знает о чём думает и что считает Путин.
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2 час.
Samarium
Со временем истина станет известной....А пока, кто что хочет видеть во всем этом, тот и говорит...Одно можно сказать точно: "вагнеровцы" патриоты своей Родины, на измену не способны, ими можно гордиться и их следует уважать...
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2 час.
Ольга Каширина
Мы "Вагнеру" верили и оказались правы.
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2 час.
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