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"Разговор был непростой и долгий, говорит нам один из её участников" - версия

"Разговор был непростой и долгий, говорит нам один из её участников" - версия

Коллегам понадобился месяц, чтобы признать очевидное, а именно, что выступление ЧВК Вагнер было не мятежом с целью свержения власти, а разборками с Генштабом, и объявить свои предыдущие интенции по поводу "мятежа" Пригожина "мифом": "Судя по новому рассказу о содержании встречи Владимира Путина с командирами «Вагнера», можно снять с повестки пару мифов.

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Комментарии
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Кошмар
Ха-ха. Очередная интерпретация прошедших событий. Только и всего. Не думаю, что аффтор обладает полной информацией, и тем более, не знает о чём думает и что считает Путин.
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2 час.
Samarium
Со временем истина станет известной....А пока, кто что хочет видеть во всем этом, тот и говорит...Одно можно сказать точно: &quot;вагнеровцы&quot; патриоты своей Родины, на измену не способны, ими можно гордиться и их следует уважать...
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2 час.
Ольга Каширина
Мы &quot;Вагнеру&quot;  верили и оказались правы.
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2 час.

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