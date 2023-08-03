"Разговор был непростой и долгий, говорит нам один из её участников" - версия

Ха-ха. Очередная интерпретация прошедших событий. Только и всего. Не думаю, что аффтор обладает полной информацией, и тем более, не знает о чём думает и что считает Путин.

Samarium

Со временем истина станет известной....А пока, кто что хочет видеть во всем этом, тот и говорит...Одно можно сказать точно: "вагнеровцы" патриоты своей Родины, на измену не способны, ими можно гордиться и их следует уважать...