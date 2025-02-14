Как за пару минут понять, что вы идеально совместимы с партнером (простой тест)

Довольны ли вы своими отношениями или многолетним браком? Можете сказать, что счастливы именно с этим человеком? Некоторых людей такие вопросы ставят в тупик, ведь иногда не избежать ссор, скандалов, кто-то даже несколько раз думал о том, чтобы разорвать отношения.