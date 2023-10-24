Более 30 объектов культуры будут построены и реконструированы в Москве до 2027 года

В Москве в течение трех лет планируется построить и реконструировать более 30 объектов культуры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии