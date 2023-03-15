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Оттава пообещала Киеву «в ближайшие недели» поставить восемь танков Leopard 2

Оттава пообещала Киеву «в ближайшие недели» поставить восемь танков Leopard 2

Министр обороны Канады Анита Ананд на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду, 15 марта, заявила, что в ближайшие недели передаст киевскому режиму восемь танков Leopard 2, а «пожертвует» снаряды и ракеты, – сообщают СМИ.

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