Оттава пообещала Киеву «в ближайшие недели» поставить восемь танков Leopard 2

Министр обороны Канады Анита Ананд на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду, 15 марта, заявила, что в ближайшие недели передаст киевскому режиму восемь танков Leopard 2, а «пожертвует» снаряды и ракеты, – сообщают СМИ.