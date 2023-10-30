Эксперты составили портрет идеального водителя. Как пишет Российская газета, идеальный водитель - это автомобилист в возрасте около 40 лет и старше, который более 10 лет назад получил права и много лет ездит без аварий.
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