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Резников о перспективах Алмабаева: «В том, что он дойдет до пояса, у меня нет сомнений»

Казахстанский боец ММА Артём Резников оценил, насколько укрепились в UFC позиции Казахстана после недавних побед представителей страны на турнирах промоушена: «У Асу Алмабаева, на мой взгляд, большие шансы в 57 кг.

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