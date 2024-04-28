30 лет своей «свободы от русских»…

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Татьяна Бут

Так и есть. Они не понимаю, что работу, которую им дают в России, обеспечивают инженера, технологи, архитекторы, ученые. Не будет их, Россия превратится в пишлак. Подверждением тому являются их республики. Построенное в СССР разрушили, разграбили, новое не построили и со звериным оскалом набросились на Россию.