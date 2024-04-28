Памятка мигранту. Ты, проср@в свою страну, пришёл в мою, пришёл в наш дом, в Россию, и попросил у нас работу, чтобы твоя семья не умерла с голоду.
30 лет своей «свободы от русских»…
Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Так и есть. Они не понимаю, что работу, которую им дают в России, обеспечивают инженера, технологи, архитекторы, ученые. Не будет их, Россия превратится в пишлак. Подверждением тому являются их республики. Построенное в СССР разрушили, разграбили, новое не построили и со звериным оскалом набросились на Россию.
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6 час.
Гусаров Игорь
Согласен полностью,👍
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1 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Хорошая статья, на сайт президента России надо её отправить, чтобы он знал, к чему привел его подписанный закон, о ввозе инородцев в нашу страну, коль депутаты, правительство ему этого не говорят и он видимо об этом ничего не знает
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57 мин.
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