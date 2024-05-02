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JАНА: гнев может нарушать функцию кровеносных сосудов, провоцируя инфаркт

JАНА: гнев может нарушать функцию кровеносных сосудов, провоцируя инфаркт

Ученые из Колумбийского университета (США) обнаружили, что кратковременные вспышки гнева могут нарушать функцию кровеносных сосудов, потенциально повышая риск сердечного приступа или инсульта на срок до 40 минут.

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